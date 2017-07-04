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Прийма присоединился к Заре на сборе в Словении

О подписании контракта не сообщается

  • 04.07.2017 20:38
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Getty Images. Василий Прийма
© Getty Images. Василий Прийма
Украинский защитник Василий Прийма присоединился к «Заре» на сборе в Словении.
 
Игрок включился в тренировочный процесс вместе с луганчанами, но соглашение с клубом еще не подписал.
 
Василий Прийма хорошо известен украинскому болельщику по выступлениям за донецкий Металлург в расположении которого находился с 2008 по 2015 годы.
 
В сезоне 2015/2016 перешел в итальянский Торино, но там не закрепился и находился в аренде в другом итальянском клубе - Фрозиноне.

Источник — ФК Заря

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