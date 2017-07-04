Украинский защитник Василий Прийма присоединился к «Заре» на сборе в Словении.

Игрок включился в тренировочный процесс вместе с луганчанами, но соглашение с клубом еще не подписал.

Василий Прийма хорошо известен украинскому болельщику по выступлениям за донецкий Металлург в расположении которого находился с 2008 по 2015 годы.

В сезоне 2015/2016 перешел в итальянский Торино, но там не закрепился и находился в аренде в другом итальянском клубе - Фрозиноне.