Дубль Хлёбаса и возвращение Мбокани: Динамо обыграло Габалу

А за счет одной физики 5 ракеткой мира не станешь!

Категорически не согласен, техника у Элины на голову сильнее , об умении думать на корте тоже оче...

Вообще Леся по теннисной технике, по умению думать на корте, как бы это кощунственно не звучало, ...

Леся сегодня показала пример героизма, играя со счета 3:2 с травмой руки, которая не давала возмо...