Дубль Хлёбаса и возвращение Мбокани: Динамо обыграло Габалу

Очередной спарринг на австрийском сборе «Динамо» проводило с небезразличной украинским болельщикам «Габалой». Азербайджанский клуб уже третий год тренирует Роман Григорчук, а в стартовом составе сегодняшнего соперника киевлян вышли наши соотечественники Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб.
Александр Хацкевич дал возможность отдохнуть нескольким ключевым футболистам вице-чемпиона Украины. К тому же, завтра динамовцев ждет еще один контрольный поединок, в котором киевляне, скорее всего, сыграют другим составом.
Азербайджанцы активно начали встречу, но вскоре подопечные Хацкевича перехватили инициативу. Атаки киевлян, шедшие в основном через правый фланг Цыганкова, выглядели более осмысленными. И «Динамо» удалось организовать быстрый гол, который не без доли везения забил Дмитрий Хлёбас. Гармаш эффектной передачей запустил в штрафную Тымчика, но мяч отскочил к Хлёбасу. Сначала удар у форварда не получился, но затем он сумел протолкнуть мяч мимо голкипера. Киевляне продолжили владеть преимуществом, а у команды Григорчука не особо клеилась конструктивная игра. Незадолго до перерыва «Динамо» едва не удвоило счет, но Безотосный сыграл надежно, справившись с ударом Дениса Гармаша.
После перерыва «Габала» предприняла попытку провести небольшой штурм ворот «Динамо», на что киевляне ответили решительно. Сначала Хлёбас с близкого расстояния не попал в ворота, а через две минуты он же воспользовался ошибкой на выходе Безотосного и точным ударом замкнул навес Цыганкова.
В середине второй половины встречи на поле появился Дьемерси Мбокани, два сезона поигравший в Английской Премьер-лиге. Конголезец только в минувшее воскресенье прибыл в расположение киевлян, поэтому от него сложно было ожидать яркой игры. Тем не менее, форвард отличался старательностью и даже имел шанс для взятия ворот. После удара Яремчука голкипер не без труда отбил мяч, а успевший на добивание Мбокани головой пробил выше цели.
В конце встречи «Габала» сумела отквитать один мяч. Удар Коне из пределов штрафной защитники заблокировали, но Эльвин Мамедов с разворота пробил точно в угол. На этом соперники и разошлись. Завтра киевляне проведут контрольный матч с румынским клубом «Университатя» из города Крайова.
Контрольный поединок.
«Динамо» - «Габала» - 2:1 (1:0)
Дмитрий Хлёбас, 13, 56 - Эльвин Мамедов, 86
«Динамо»: Максим Коваль (Георгий Бущан, '46), Александар Пантич, Александр Тымчик (Виторину Антунеш, '65), Тамаш Кадар, Зураб Очигава (Богдан Михайличенко, '30), Денис Гармаш, Никита Корзун, Олег Гусев (Роман Яремчук, '64), Сергей Рыбалка, Виктор Цыганков (Дерлис Гонсалес, '69), Дмитрий Хлёбас (Дьемерси Мбокани, '65)
«Габала»: Дмитрий Безотосный (Агиль Мамедов, '62), Виталий Вернидуб, Воислав Станкович, Урфан Аббасов, Араз Абдуллаев, Джавид Гусейнов, Ильгар Гурбанов, Филип Озобич, Хави Эрнандес, Энди Холлидей, Стивен Джозеф-Монроуз
Удары (в створ): 13 (8) - 5 (1)
Угловые: 2 - 6
Оффсайды: 3 - 2
ДИНАМО - ГАБАЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.