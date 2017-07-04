Борис Тащи стал игроком Дуйсбурга

Украинский полузащитник Борис Тащи подписал контракт с немецким «Дуйсбургом». Соглашение рассчитано на 2 года с опцией продления.
Ранее сообщалось, что украинец разорвал контракт с «Штутгартом» по обоюдному согласию.
Вторую половину сезона 2016/17 Тащи провел в аренде в чешской «Зброевке», где сыграл 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
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