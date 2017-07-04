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Борис Тащи стал игроком Дуйсбурга

Украинский хавбек подписал контракт на 2 года с опцией продления.

  • 04.07.2017 19:58
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ФК Дуйсбург. Борис Тащи (по центру)
© ФК Дуйсбург. Борис Тащи (по центру)
Украинский полузащитник Борис Тащи подписал контракт с немецким «Дуйсбургом». Соглашение рассчитано на 2 года с опцией продления.
 
 
Вторую половину сезона 2016/17 Тащи провел в аренде в чешской «Зброевке», где сыграл 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. 

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