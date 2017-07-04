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Будник перешел в Платаниас

Украинский форвард подписал 2-летний контракт с греческим клубом

  • 04.07.2017 19:45
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instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official. Евгений Будник и Александр Панков
© instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official. Евгений Будник и Александр Панков
Футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы Евгения Будника, сообщил, что его подопечный подписал контракт с «Платаниасом».
 
Соглашение украинского форварда с греческим клубом рассчитано на 2 года.
 
Напомним, в «Платаниасе» уже выступают трое украинцев: Виталий Приндета, Ренат Мочуляк и Вадим Шевчук. Ранее там играл и Евгений Селин.
 
Будник знаком украинским болельщикам по игре за полтавскую «Ворсклу». Также на счету нападающего выступления в составе «Стали», «Металлиста» и «Арсенала».

Источник — Instagram

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