Будник перешел в Платаниас

Футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы Евгения Будника, сообщил, что его подопечный подписал контракт с «Платаниасом».
Соглашение украинского форварда с греческим клубом рассчитано на 2 года.
Напомним, в «Платаниасе» уже выступают трое украинцев: Виталий Приндета, Ренат Мочуляк и Вадим Шевчук. Ранее там играл и Евгений Селин.
Будник знаком украинским болельщикам по игре за полтавскую «Ворсклу». Также на счету нападающего выступления в составе «Стали», «Металлиста» и «Арсенала».
Источник — Instagram
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