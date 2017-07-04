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Александр Литвиненко находится на просмотре в «Нефтянике»

Ахтырский клуб рассматривает приобретение голкипера «Сум»

  • 04.07.2017 18:59
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ФК Сумы. Александр Литвиненко
© ФК Сумы. Александр Литвиненко
26-летний Александр Литвиненко находится на просмотре в «Нефтянике» и принял участие в спарринге против харьковского «Гелиоса» (1:0). В межсезонье «Нефтяник» покинул основной вратарь - Валерий Юрчук.
 
Интерес к голкиперу «Сум» проявляет также «Полтава».
 
Александр Литвиненко перешел в Сумы в июле 2014 года из аматорской команды «Спартак-Сумбуд». В минувшем сезоне Первой лиги сыграл в 21 матче. 

Источник — MatchDay

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