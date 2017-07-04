Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Догадайло и Бидненко покинули Зирку

Спортивный директор и директор Академии кропивницкой «Зирки» расторгли контракт с клубом

  • 04.07.2017 18:43
  • 162 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fczirka.com.ua. Виктор Догадайло
© fczirka.com.ua. Виктор Догадайло
Спортивный директор и тренер молодежной команды «Зирка» Виктор Догадайло покинул команду. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
 
Виктор Догадайло присоединился к ФК «Зирка» в августе 2016 года. Тогда он занял пост спортивного директора и вошел в тренерский штаб первой команды. Сначала был помощником Дарио Друди, а затем - Романа Монарева. С 2017 года работал с молодежной командой клуба.
 
Кропивницкий также покинул тренер команды U-19 и директор Академии «Зирки» Руслан Бидненко.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.