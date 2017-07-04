Догадайло и Бидненко покинули Зирку

Спортивный директор и тренер молодежной команды «Зирка» Виктор Догадайло покинул команду. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Виктор Догадайло присоединился к ФК «Зирка» в августе 2016 года. Тогда он занял пост спортивного директора и вошел в тренерский штаб первой команды. Сначала был помощником Дарио Друди, а затем - Романа Монарева. С 2017 года работал с молодежной командой клуба.
Кропивницкий также покинул тренер команды U-19 и директор Академии «Зирки» Руслан Бидненко.
Источник — ФК Звезда
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