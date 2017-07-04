Догадайло и Бидненко покинули Зирку

Я в шоке с тех клубов которые его подписывают))

хочет ли Европа, чтобы Артём там поиграл?!)

Мы наш,мы новый мир построим-где то это уже пели и 1917 и 2014,а толку........ноль.

я так понял слова для новых клубов закончились, потому добавили цифры)

и это про клонирование шипит кто сам то 2-1,21,2.1 не ну не типок этот валенок