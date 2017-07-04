Агент Милевского: «Артем хочет поиграть в Европе»

Александр Панков, агент нападающего Артема Милевского, рассказал, что его клиент имеет предложения от европейских и белорусских команд. При этом в России игрок вряд ли останется.

Последним клубом 32-летнего нападающего был российский «Тосно», с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

— Сейчас рассматриваем различные варианты продолжения карьеры. От российских команд пока не рассматриваем, хотя они есть. Артем хочет поиграть в Европе. Также возможно возвращение в Белоруссию. В ближайшие два-три дня должна наступить ясность.

Почему Артем не хочет продолжить карьеру в России? В России ему было комфортно, но где-то не получилось в футбольном плане. Сейчас он хочет снова попробовать свои силы в Европе или Белоруссии, откуда есть предложения, — сказал Панков.

За «Тосно» Милевский начал выступать в 2016-м году, провел 18 матчей в чемпионате ФНЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.