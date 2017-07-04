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Агент Милевского: «Артем хочет поиграть в Европе»

Представитель 32-летнего футболиста рассказал, где может продолжить карьеру его клиент

  • 04.07.2017 18:19
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Getty Images. Артем Милевский
© Getty Images. Артем Милевский
Александр Панков, агент нападающего Артема Милевского, рассказал, что его клиент имеет предложения от европейских и белорусских команд. При этом в России игрок вряд ли останется. 
 
Последним клубом 32-летнего нападающего был российский «Тосно», с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
 
— Сейчас рассматриваем различные варианты продолжения карьеры. От российских команд пока не рассматриваем, хотя они есть. Артем хочет поиграть в Европе. Также возможно возвращение в Белоруссию. В ближайшие два-три дня должна наступить ясность.
 
Почему Артем не хочет продолжить карьеру в России? В России ему было комфортно, но где-то не получилось в футбольном плане. Сейчас он хочет снова попробовать свои силы в Европе или Белоруссии, откуда есть предложения, — сказал Панков.
 
За «Тосно» Милевский начал выступать в 2016-м году, провел 18 матчей в чемпионате ФНЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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