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Егише МЕЛИКЯН: «Из первой команды Стали тренируются шесть игроков»

Коуч рассказал, сколько игроков осталось в каменском клубе

  • 04.07.2017 18:00
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ФК Сталь
© ФК Сталь
37-летний наставник, под руководством которого каменская «Сталь» ведет подготовку к новому сезону, рассказал о составе команды на новый сезон.
 
- Сколько футболистов, задействованных в составе «Стали» весной, осталось в команде?
 - Из первой команды в тренировочном процессе на данный момент принимают участие Пеньков, Мысык, Задерака, Климчук, Кузык и Адамюк. Остальные - молодые ребята. 
 
- Среди перечисленных вами фамилий значится Максим Задерака. Насколько известно, недавно он ездил на смотрины в «Александрию»…
 - У него, как и у остальных ребят, действующие контракты со «Сталью». Он действительно ездил, но уже вернулся.   
 
- Вас не смущает тот факт, что без опытных игроков или же с малым их количеством решать серьезные задачи коллективу будет сложно?
 - Мы пока еще не разговаривали с руководством клуба по поводу задач. В команде, с которой проводится тренировочный процесс, футболисты обученные. Они готовы работать, чтобы как можно лучше зарекомендовать себя в премьер-лиге.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Павел Пашаев, Денис Васин и Максим Каленчук покинули «Сталь».

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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