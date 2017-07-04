Егише МЕЛИКЯН: «Из первой команды Стали тренируются шесть игроков»

37-летний наставник, под руководством которого каменская «Сталь» ведет подготовку к новому сезону, рассказал о составе команды на новый сезон.

- Сколько футболистов, задействованных в составе «Стали» весной, осталось в команде?

- Из первой команды в тренировочном процессе на данный момент принимают участие Пеньков, Мысык, Задерака, Климчук, Кузык и Адамюк. Остальные - молодые ребята.

- Среди перечисленных вами фамилий значится Максим Задерака. Насколько известно, недавно он ездил на смотрины в «Александрию»…

- У него, как и у остальных ребят, действующие контракты со «Сталью». Он действительно ездил, но уже вернулся.

- Вас не смущает тот факт, что без опытных игроков или же с малым их количеством решать серьезные задачи коллективу будет сложно?

- Мы пока еще не разговаривали с руководством клуба по поводу задач. В команде, с которой проводится тренировочный процесс, футболисты обученные. Они готовы работать, чтобы как можно лучше зарекомендовать себя в премьер-лиге.