Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Планирую ехать домой. Не хочу мучить клуб»

28-летний защитник львовских «Карпат» Алексей Дитятьев сообщил, что ближайшим временем хочет покинуть свой клуб.

«Для меня было неожиданным решение тренерского штаба отправить меня в дубль. «Карпаты» подписали со мной контракт на три года, хотя я не просил такого срока — на этом настоял клуб.

Пришли новые люди и приняли такое решение. Я ничего не могу поделать с этим. Жизнь продолжается, идем другим путем.

У нас не было никаких конфликтов, был обычный рабочий процесс. Мы спокойно восприняли это решение и разошлись, пожав друг другу руки. Никакого негатива нет.

Что дальше? Лично я планирую забрать документы и ехать домой. Не хочу мучить клуб, не хочу никаких судов. Повторюсь, хочу спокойно забрать документы. На данный момент, мы обо всем договорились, осталось уладить детали».