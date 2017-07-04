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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Планирую ехать домой. Не хочу мучить клуб»

Футболист львовских «Карпат» заявил, что хочет уйти из клуба

  • 04.07.2017 17:45
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ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
28-летний защитник львовских «Карпат» Алексей Дитятьев сообщил, что ближайшим временем хочет покинуть свой клуб.
 
«Для меня было неожиданным решение тренерского штаба отправить меня в дубль. «Карпаты» подписали со мной контракт на три года, хотя я не просил такого срока — на этом настоял клуб. 
 
Пришли новые люди и приняли такое решение. Я ничего не могу поделать с этим. Жизнь продолжается, идем другим путем.
 
У нас не было никаких конфликтов, был обычный рабочий процесс. Мы спокойно восприняли это решение и разошлись, пожав друг другу руки. Никакого негатива нет.
 
Что дальше? Лично я планирую забрать документы и ехать домой. Не хочу мучить клуб, не хочу никаких судов. Повторюсь, хочу спокойно забрать документы. На данный момент, мы обо всем договорились, осталось уладить детали».
 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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