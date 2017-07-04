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Во Второй лиге не будет играть Черкасский Днепр-2

Сергей Богуславец обратился с официальным письмом к президенту ПФЛ

  • 04.07.2017 17:10
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ФК Черкасский Днепр
© ФК Черкасский Днепр
Генеральный директор «Черкасского Днепра» Сергей Богуславец обратился с официальным письмом к президенту ПФЛ Сергею Макарову.
 
В письме сообщается, что в связи с различными организационно-правовыми противоречиями, а также из-за конфликта интересов между администрацией «Центрального стадиона» и клубом принято решение об участии в чемпионате Украины лишь основной команды «Черкасский Днепр», которая будет играть в Первой лиге.
 
То есть, команда «Черкасский Днепр-2» не будет играть во Второй лиге.
 
Также копии писем отправили мэру Черкасс Анатолию Бондаренко и главе облгосадминистрации Юрию Ткаченко.

Источник — ФК Черкасский Днепр

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