Во Второй лиге не будет играть Черкасский Днепр-2

Генеральный директор «Черкасского Днепра» Сергей Богуславец обратился с официальным письмом к президенту ПФЛ Сергею Макарову.
В письме сообщается, что в связи с различными организационно-правовыми противоречиями, а также из-за конфликта интересов между администрацией «Центрального стадиона» и клубом принято решение об участии в чемпионате Украины лишь основной команды «Черкасский Днепр», которая будет играть в Первой лиге.
То есть, команда «Черкасский Днепр-2» не будет играть во Второй лиге.
Также копии писем отправили мэру Черкасс Анатолию Бондаренко и главе облгосадминистрации Юрию Ткаченко.
Источник — ФК Черкасский Днепр
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