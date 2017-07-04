Карпаты отдадут Хомченко в аренду

22-летний форвард львовских «Карпат» Виктор Хомченко отправится в аренду. Ранее нападающий был переведен в дубль команды.
«Карпаты» подписали 5-летний контракт с Хомченко, выкупив зимой игрока у луцкой «Волыни» за 50 тысяч долларов.
За львовский клуб нападающий сыграл 8 матчей.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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