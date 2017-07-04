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Карпаты отдадут Хомченко в аренду

22-летний форвард в ближайшее время не нужен львовскому клубу

  • 04.07.2017 16:40
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ФК Карпаты. Виктор Хомченко
© ФК Карпаты. Виктор Хомченко
22-летний форвард львовских «Карпат» Виктор Хомченко отправится в аренду. Ранее нападающий был переведен в дубль команды.
 
«Карпаты» подписали 5-летний контракт с Хомченко, выкупив зимой игрока у луцкой «Волыни» за 50 тысяч долларов.
 
За львовский клуб нападающий сыграл 8 матчей.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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