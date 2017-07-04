В Днепре создали новый футбольный клуб

Городской совет Днепра вынес постановление о создании коммунального предприятия ФК Днепр-1918.
Мэр города Борис Филатов приглашал в свой клуб менеджеров из «Днепра», но пока удовлетворительного ответа не получил.
Напомним, что во второй лиге начнут новый сезон клубы из Днепра СК «Днепр-1» и «Днепр».
Источник — ФК Днепр
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