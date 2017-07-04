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В Днепре создали новый футбольный клуб

Мэр города сообщил о создании клуба «Днепр-1918»

  • 04.07.2017 16:59
  • 1436 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Днепр. Днепр Арена
© ФК Днепр. Днепр Арена
Городской совет Днепра вынес постановление о создании коммунального предприятия ФК Днепр-1918. 
 
Мэр города Борис Филатов приглашал в свой клуб менеджеров из «Днепра», но пока удовлетворительного ответа не получил.
 
Напомним, что во второй лиге начнут новый сезон клубы из Днепра СК «Днепр-1» и «Днепр».

Источник — ФК Днепр

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 04.07.2017 17:02
    +9
    ... а ФК "Днепр-3,14" или ФК "Днепр-100500" когда создадут?
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    dimonlimonov
      dimonlimonov, 04.07.2017 17:17
    +4
    Всё пропало, у бывших болельщиков Днепра-Днепропетровск- начало троиться в глазах.
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    movkli
    online
      movkli, 04.07.2017 17:33
    +2
    Это чтобы УЕФА не понимал с кого очки снимать и долги выбивать?
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 04.07.2017 17:42
    +1
    Такими темпами , через пару лет ,«1918» будет обозначать не год создания, а порядковый номер новосозданного клуба, опосля предшественников
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