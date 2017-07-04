Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл пытаются подписать Джо Харта

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт не нужен главному тренету Хосепу Гвардиоле. Привлекательных предложений из других клубов вратарю сборной Англии хватает.

К Харту, который последний сезон был в аренде итальянском «Торино», наибольший интерес проявляют 3 клуба АПЛ - «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Главным при переходе для Харта будет гарантия игровой практики, поэтому сейчас наибольшие шансы заполучить стража ворот сейчас у «Ньюкасла».

Контракт Харта с «Ман Сити» действует до 2019 года, однако он не может рассчитывать на место в клубе.