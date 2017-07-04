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Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл пытаются подписать Джо Харта

Голкипер сборной Англии активно ищет новый клуб

  • 04.07.2017 16:29
  • 462 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Джо Харт
© Getty Images. Джо Харт
Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт не нужен главному тренету Хосепу Гвардиоле. Привлекательных предложений из других клубов вратарю сборной Англии хватает.
 
К Харту, который последний сезон был в аренде итальянском «Торино», наибольший интерес проявляют 3 клуба АПЛ - «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Главным при переходе для Харта будет гарантия игровой практики, поэтому сейчас наибольшие шансы заполучить стража ворот сейчас у «Ньюкасла».
 
Контракт Харта с «Ман Сити» действует до 2019 года, однако он не может рассчитывать на место в клубе.

Источник — Calciomercato

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Комментарии
    Serg_Anatol
      Serg_Anatol, 04.07.2017 17:38
    0
    Особенно МЮ "интерес проявляет": ведь ни Де Хэа, ни Ромэро никак себя не проявляют. )
    Интересно, сам Харт знает, что он хочет быть третьим вратарем в МЮ?
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