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Милевский покинул Тосно

Дебютант российской Премьер-лиги расторг контракт с украинским форвардом

  • 04.07.2017 16:20
  • 2831 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Тосно. Артем Милевский
© ФК Тосно. Артем Милевский

О причинах такого решения не сообщается. Соглашение расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Милевский находился на сборах с «Тосно» и даже забил мяч в контрольном матче.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел за российский клуб 18 матчей, 17 из которых – в первенстве России среди команд клубов ФНЛ, и один – в Кубке России, против московского «Локомотива».

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 04.07.2017 16:28
    +7
    ...не долго музыка играла
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    topeleven11
      topeleven11, 04.07.2017 16:39
    +4
    На днях Панкова видел (отдыхал за соседним столиком). Так телефон не выпускал из рук, все время с кем-то разговаривал. Может Тему куда-то устраивал)
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    dimonlimonov
      dimonlimonov, 04.07.2017 17:19
    +2
    Давай теперь поднимай Металлист-1925 или Днепр-1918.
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    fff
      fff, 04.07.2017 17:33
    +2
    милевский выжал из себя всё что мог
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    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 04.07.2017 17:42
    +1
    А почему не написали сколько етот гениальный форвард забил в 18 матчах?
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 04.07.2017 17:51
    0
    настільки все тоскно? Да, Тьома, це закат.
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