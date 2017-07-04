Милевский покинул Тосно

О причинах такого решения не сообщается. Соглашение расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Милевский находился на сборах с «Тосно» и даже забил мяч в контрольном матче.
В минувшем сезоне 32-летний форвард провел за российский клуб 18 матчей, 17 из которых – в первенстве России среди команд клубов ФНЛ, и один – в Кубке России, против московского «Локомотива».
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