Марадону обвинили в секс-скандале в России

Диего Марадона попал в неприятную ситуацию в России.

Девушка из Санкт-Петербурга Екатерина Надольская заявила, что Марадона якобы пытался ее изнасиловать.

Девушка сообщила, что пришла в элитный петербургский отель в компании Диего и еще нескольких подружек. Через полчаса отдыха Надольская стала звать на помощь и заявила, что аргентинец якобы хотел над ней надругаться, снять с нее платье.

Диего Марадона в компании Екатерины Надольской (слева)

Охрана отеля вывела Екатерину Надольскую из здания. Позже Екатерина обратилась в полицию, где требовала извинений от легендарного экс-футболиста.