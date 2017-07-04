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Марадону обвинили в секс-скандале в России

Девушка из Санкт-Петербурга заявила, что аргентинец якобы хотел над ней надругаться

  • 04.07.2017 16:15
  • 96 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Диего Марадона
© Getty Images. Диего Марадона
Диего Марадона попал в неприятную ситуацию в России.
 
Девушка из Санкт-Петербурга Екатерина Надольская заявила, что Марадона якобы пытался ее изнасиловать.
 
Девушка сообщила, что пришла в элитный петербургский отель в компании Диего и еще нескольких подружек. Через полчаса отдыха Надольская стала звать на помощь и заявила, что аргентинец якобы хотел над ней надругаться, снять с нее платье.
 
 
Диего Марадона в компании Екатерины Надольской (слева)
 
Охрана отеля вывела Екатерину Надольскую из здания. Позже Екатерина обратилась в полицию, где требовала извинений от легендарного экс-футболиста.

Источник — Life.ru

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 04.07.2017 16:19
    0
    Коли вона "пришла в элитный петербургский отель в компании Диего и еще нескольких подружек" то думала, що вони у футбол гратимуть?
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    vit-2
    online
      vit-2, 04.07.2017 16:20
    0
    Самопіар за рахунок відомого імені?
    Пі_ерські дівчата нічим не гребують заради шматка грошей і слави. Тімоха може багато що розказати Марадоні з даного приводу.
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