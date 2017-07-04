Марадону обвинили в секс-скандале в России

Диего Марадона попал в неприятную ситуацию в России.
Девушка из Санкт-Петербурга Екатерина Надольская заявила, что Марадона якобы пытался ее изнасиловать.
Девушка сообщила, что пришла в элитный петербургский отель в компании Диего и еще нескольких подружек. Через полчаса отдыха Надольская стала звать на помощь и заявила, что аргентинец якобы хотел над ней надругаться, снять с нее платье.
Диего Марадона в компании Екатерины Надольской (слева)
Охрана отеля вывела Екатерину Надольскую из здания. Позже Екатерина обратилась в полицию, где требовала извинений от легендарного экс-футболиста.
Источник — Life.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пі_ерські дівчата нічим не гребують заради шматка грошей і слави. Тімоха може багато що розказати Марадоні з даного приводу.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.