Денис Бойко тренируется с Бешикташем

Украинский голкипер Денис Бойко проходит предсезонную подготовку в составе турецкого «Бешикташа». Бойко выложил фото с тренировки в одной из социальных сетей.

Предыдущий сезон Денис провел на правах аренды в испанской «Малаге», в которой редко играл. У украинца контракт с «Бешикташем» рассчитан еще на три года.