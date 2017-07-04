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Денис Бойко тренируется с Бешикташем

Украинец выложил фото с тренировки турецкого клуба

  • 04.07.2017 15:40
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Getty Images. Денис Бойко
© Getty Images. Денис Бойко
Украинский голкипер Денис Бойко проходит предсезонную подготовку в составе турецкого «Бешикташа». Бойко выложил фото с тренировки в одной из социальных сетей.
 
Предыдущий сезон Денис провел на правах аренды в испанской «Малаге», в которой редко играл. У украинца контракт с «Бешикташем» рассчитан еще на три года.
 
 
 

Источник — Sport.ua

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