Денис Бойко тренируется с Бешикташем

Украинский голкипер Денис Бойко проходит предсезонную подготовку в составе турецкого «Бешикташа». Бойко выложил фото с тренировки в одной из социальных сетей.
Предыдущий сезон Денис провел на правах аренды в испанской «Малаге», в которой редко играл. У украинца контракт с «Бешикташем» рассчитан еще на три года.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» готов отдать Бойко и Озбилиза за Виду.
Источник — Sport.ua
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