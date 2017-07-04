Александр АЛИЕВ: «Я не завершил карьеру и никогда об этом не объявлял»

Экс-игрок киевского «Динамо», московского «Локоматива» и сборной Украины Александр Алиев, который выступает за «Катанзаро», рассказал о планах на будущее.
«Я играю, просто поддерживаю форму чисто для себя. Мы играем на чемпионат Киева, это непрофессиональная команда.
Я не завершил карьеру и никогда об этом не объявлял. Сейчас бегаю, чтобы поддерживать форму. Думаю, что в скором времени что-то клюнет, как говорится, и будет какая-то команда».
Напомним, ранее сообщалось, что Алиев оформил второй хет-трик в Weekend Superleague.
Источник — Footballhubua
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