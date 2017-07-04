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Александр АЛИЕВ: «Я не завершил карьеру и никогда об этом не объявлял»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» ожидает, что в скором времени им заинтересуется какой-то клуб

  • 04.07.2017 15:26
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Getty Images. Александр Алиев
© Getty Images. Александр Алиев
Экс-игрок киевского «Динамо», московского «Локоматива» и сборной Украины Александр Алиев, который выступает за «Катанзаро», рассказал о планах на  будущее.
 
«Я играю, просто поддерживаю форму чисто для себя. Мы играем на чемпионат Киева, это непрофессиональная команда. 
 
Я не завершил карьеру и никогда об этом не объявлял. Сейчас бегаю, чтобы поддерживать форму. Думаю, что в скором времени что-то клюнет, как говорится, и будет какая-то команда». 
 
Напомним, ранее сообщалось, что Алиев оформил второй хет-трик в Weekend Superleague.

Источник — Footballhubua

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