Славия интересуется Антунешем

30-летний защитник киевского «Динамо» Виторину Антунеш может продолжить карьеру в чешской «Славии». Чешский клуб предлагает за португальского игрока 1 млн евро.
Напомним, что ранее в чешскую «Славию» перешли Руслан Ротань, Ян Лаштувка, Алтынтоп и Данни.
Также сообщалось, что «Славия» интересуется Кобиным.
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