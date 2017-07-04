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Славия интересуется Антунешем

Чешский клуб продолжает искать усиление в украинском чемпионате

  • 04.07.2017 14:47
  • 704 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Викторину Антунеш (справа)
© Getty Images. Викторину Антунеш (справа)
30-летний защитник киевского «Динамо» Виторину Антунеш может продолжить карьеру в чешской «Славии». Чешский клуб предлагает за португальского игрока 1 млн евро.
 
Напомним, что ранее в чешскую «Славию» перешли Руслан Ротань, Ян Лаштувка, Алтынтоп и Данни.
 
Также сообщалось, что «Славия» интересуется Кобиным.

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Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 04.07.2017 14:59
    0
    Классный бизнес. Купить игрока за 6 млн, через полтора года продать за 1. Трансфермаркет его в 4 оценивает, кстати. Но учитывая его реальный уровень, 3 миллиона за него было бы успехом.
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    Факс Суркиса
      Факс Суркиса, 04.07.2017 15:14
    -3
    Юра Бойко, 04.07.2017 14:59
    Классный бизнес. Купить игрока за 6 млн, через полтора года продать за 1. Трансфермаркет его в 4 оценивает, кстати. Но учитывая его реальный уровень, 3 миллиона за него было бы успехом.
    Всегда есть подводные камни. Игорь Михайлович - бизнесмен. Если цена снижается, значит где-то увеличивается прибыль. Смотри на мир шире, заглядывайте за повороты
    Ссылка
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