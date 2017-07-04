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Ультрас Металлиста 1925 запретили доступ на шесть матчей клуба

Под запрет посещения попали три домашних и три выездных поединка

  • 04.07.2017 14:44
  • 424 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Металлист 1925
© ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» провел внутреннее расследование касательно беспорядков на матче финала чемпионата Украины среди аматоров против «Агробизнеса». Тогда ультрас харьковского клуба устроили драку с болельщиками соперника, из-за чего матч был прерван на 84-й минуте.

Клуб решил запретить ультрас доступ на три ближайших домашних и три ближайших гостевых матча команды.

Также клуб решил условно запретить всем группам ультрас посещение выездных матчей клуба вплоть до 1 декабря.

Источник — ФК Металлист 1925

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 04.07.2017 15:21
    +3
    И все? А где обращение в полицию, где уголовные дела? Так все просто, понять и простить.
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    Alex Wel
      Alex Wel, 04.07.2017 15:42
    -5
    Serhiy (Миколаїв), 04.07.2017 15:21
    И все? А где обращение в полицию, где уголовные дела? Так все просто, понять и простить.
    П Н Х - yрoд вaтный,иди заводи,чего сидишь и только блюeшься своей желчью.
    Ссылка
    Факс Суркиса
      Факс Суркиса, 04.07.2017 15:48
    0
    Alex Wel, 04.07.2017 15:42
    Serhiy (Миколаїв), 04.07.2017 15:21
    И все? А где обращение в полицию, где уголовные дела? Так все просто, понять и простить.

    П Н Х - yрoд вaтный,иди заводи,чего сидишь и только блюeшься своей желчью.
    Понять и простить
    Ссылка
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 04.07.2017 15:51
    0
    Да вроде писали что это Курченко все затеял,а тут хоп.....оказывается нет,Ну так будьте последовательны,извинитесь уж и за вышесказанные пасквили,как выяснилось,мыльные пузыри.А вообще то класс-истинная демократия,сорвать матч,устроить драку(хулиганство в общественном месте с беготней со стадиона самого Авакова-какая там у него должность?) и все ,извинится и тишина.
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    stach88
    stach88, 04.07.2017 15:56
    +3
    Клуб что мог,то сделал.Заводить уголовные дела и ловить правонарушителей должна полиция и прокуратура,это их работа а не фк,будь-то Металлист,Динамо или Сантос.Или по мнению некоторых,этих нарушителей кто должен был ловить?Горяинов,Призетко,Линке...?
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    stach88
    stach88, 04.07.2017 15:59
    0
    Владимир Коробко, 04.07.2017 15:51
    Да вроде писали что это Курченко все затеял,а тут хоп.....оказывается нет,Ну так будьте последовательны,извинитесь уж и за вышесказанные пасквили,как выяснилось,мыльные пузыри.А вообще то класс-истинная демократия,сорвать матч,устроить драку(хулиганство в общественном месте с беготней со стадиона самого Авакова-какая там у него должность?) и все ,извинится и тишина.
    А тебе какое дело крымсёнышь?Выпей стекломоя и на хyйл@ помолись.
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