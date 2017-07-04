Ультрас Металлиста 1925 запретили доступ на шесть матчей клуба

Харьковский «Металлист 1925» провел внутреннее расследование касательно беспорядков на матче финала чемпионата Украины среди аматоров против «Агробизнеса». Тогда ультрас харьковского клуба устроили драку с болельщиками соперника, из-за чего матч был прерван на 84-й минуте.

Клуб решил запретить ультрас доступ на три ближайших домашних и три ближайших гостевых матча команды.

Также клуб решил условно запретить всем группам ультрас посещение выездных матчей клуба вплоть до 1 декабря.