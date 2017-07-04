Витоло может перейти в Атлетико

27-летний полузащитник «Севильи» Витоло близок к переходу в мадридский «Атлетико». Испанский клуб выкупит вингера за отступные в размере 40 миллионов евро.

Из-за запрета на трансферы «Атлетико» на полгода отдаст игрока в аренду в «Лас-Пальмас». В январе футболист вернется в состав к мадридцам.

«Лас-Пальмас» получит 5 миллионов евро от «Севильи» за права на 12% от суммы перепродажи своего воспитанника.