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Витоло может перейти в Атлетико

Мадридский клуб выкупит футболиста за 40 миллионов евро

  • 04.07.2017 14:24
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Getty Images. Витоло (справа)
© Getty Images. Витоло (справа)
27-летний полузащитник «Севильи» Витоло близок к переходу в мадридский «Атлетико». Испанский клуб выкупит вингера за отступные в размере 40 миллионов евро.
 
Из-за запрета на трансферы «Атлетико» на полгода отдаст игрока в аренду в «Лас-Пальмас». В январе футболист вернется в состав к мадридцам.
 
«Лас-Пальмас» получит 5 миллионов евро от «Севильи» за права на 12% от суммы перепродажи своего воспитанника.

Источник — Marca

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