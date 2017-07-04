Месси подпишет новый контракт с Барселоной 15-го июля

30-летний аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал условия своего нового контракта с «Барселоной».
Соглашение будет подписано 15-го июля. Новый контракт Месси будет действителен до 2022-го года. Текущее соглашение заканчивается летом 2018-го.
В минувшем сезоне Месси провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, где забил 54 мяча и отдал 19 голевых передач.
Ориентировочная стоимость Месси оценивается в €120 миллионов.
Источник — Sport.es
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