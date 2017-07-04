Месси подпишет новый контракт с Барселоной 15-го июля

Последние комментарии

Сегодня Ребров будет представлен в качестве тренера Аль-Ахли 14:44 — Володимир Ляшенко Він шуби з собою взяв? А то холодно йому буде, як перед Новим роком прилетить у зимовий Київ, кол...

Большие деньги за вратарей, усиление Милана и рекордный Толиссо 14:40 — coolpwcool есть прекрасный сайт - трансфермаркт, на котором все эти трансферы уже давным давно есть, сайт УЕ... 14:37 — coolpwcool Милан уже потратил 120+ миллионов на трансферы. Интересно как они заиграют в следующем сезоне