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Шахтер в Германии: теннисбол и стретчинг

Донецкая команда восстанавливается после победы над «Оденсе» (3:2)

  • 04.07.2017 13:43
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает подготовку к сезону в немецком Мариенфельде.

До конца сборов остается пять дней, у «Шахтера» запланировано еще два товарищеских матча – 5 и 7 июля.

Сегодня утром «горняков» ждала восстанавливающая сессия после спарринга с «Оденсе». Тренировка футболистов, которые провели большую часть поединка с датчанами, длилась 30 минут и включала теннисбол и стретчинг. Остальные отработали полтора часа, уделив внимание игровым упражнениям. Завершилось занятие двусторонкой на треть поля.

Вечером «оранжево-черные» снова соберутся на газоне комплекса Hotel-Residence Klosterpforte.

Источник — ФК Шахтер

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