Шахтер в Германии: теннисбол и стретчинг

«Шахтер» продолжает подготовку к сезону в немецком Мариенфельде.

До конца сборов остается пять дней, у «Шахтера» запланировано еще два товарищеских матча – 5 и 7 июля.

Сегодня утром «горняков» ждала восстанавливающая сессия после спарринга с «Оденсе». Тренировка футболистов, которые провели большую часть поединка с датчанами, длилась 30 минут и включала теннисбол и стретчинг. Остальные отработали полтора часа, уделив внимание игровым упражнениям. Завершилось занятие двусторонкой на треть поля.

Вечером «оранжево-черные» снова соберутся на газоне комплекса Hotel-Residence Klosterpforte.