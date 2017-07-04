Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Штутгарт расторгнул контракт с Борисом Тащи

Украинский хавбек покинул немецкий клуб

  • 04.07.2017 13:28
  • 956 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Штутгарт. Борис Тащи
© ФК Штутгарт. Борис Тащи

23-летний украинский полузащитник «Штутгарта» Борис Тащи по обоюдному согласию разорвал контракт с немецким клубом.

Тащи выступал за «Штутгарт II» с 2014-го года, в первой команде дебютировал в 2015-м году. Всего за первую команду «Штутгарта» Тащи провел 17 матчей, где забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Вторую половину минувшего сезона Тащи провел в аренде в чешской «Зброевке», за которую провел 13 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Ориентировочная стоимость украинца оценивается в €400 тысяч.

Источник — ФК Штутгарт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.