Штутгарт расторгнул контракт с Борисом Тащи

23-летний украинский полузащитник «Штутгарта» Борис Тащи по обоюдному согласию разорвал контракт с немецким клубом.

Тащи выступал за «Штутгарт II» с 2014-го года, в первой команде дебютировал в 2015-м году. Всего за первую команду «Штутгарта» Тащи провел 17 матчей, где забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Вторую половину минувшего сезона Тащи провел в аренде в чешской «Зброевке», за которую провел 13 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Ориентировочная стоимость украинца оценивается в €400 тысяч.