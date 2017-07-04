В Первой лиге Чемпионата Киева по пляжному футболу стартовал основной групповой этап, где в прошедшие выходные прошли матчи первого тура.

Самую крупную победу на старте основного раунда одержали футболисты ФК «БудИммекс», которые разбили команду сети пиццерий «Domino`s Pizza» со счетом 6:1. На первой же минуте игры команды быстро обменялись голами (Александр Ковальчук и Константин Демиденко), а далее преимущество строителей было бесспорным. Интересно, что 5 из 6 мячей «БудИммекс» забили игроки, входящие в лидирующую группу гонки бомбардиров – Константин Демиденко (хет-трик), Руслан Козюра и Алексей Зубенко. Еще один результативный выстрел добавил Ярослав Мойсеенко.

Видео-отчет матча БудИммекс 6:1 Domino`s Pizza

Также победу в группе L одержала и команда «1+1 Медиа», которая переиграла «Легию» 4:3. Интересно, что в этой битве сошлись чемпионы Второй лиги последних лет – «плюсы» выигрывали её в 2015, а «Легия» в 2016-ом. Вновь свои лидерские и бомбардирские качества проявил Евгений Адаменко, второй гол которого оказался победным. Кроме Евгения у телевизионщиков отличились Вячеслав Емченко и Евгений Смоловик. У «Легии» дубль сотворил Александр Якубаш, также забил и Сергей Андриишен, но усилий лидеров Легии для общей победы не хватило.

Видео-отчет матча 1+1 Медиа 4:3 Легия

Группа L

№ Команда И ПБД ПБД/ДВ/ПЕН ПОР З-П Р О 1 ФК "БудИммекс" 1 1 0 0 6-1 +5 3 2 1+1 Медиа 1 1 0 0 4-3 +1 3 3 ФК "Легия" 1 0 0 1 3-4 -1 0 4 Domino`s Pizza 1 0 0 1 1-6 -5 0

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А в группе K супер-результативный матч устроили «Интекс КОМ» и «Евроформат-2», которые на двоих забили восемнадцать голов, а победу праздновали футболисты Интекса 11:7. Особенно старался Дмитрий Жук, который забил почти половину голов своей команды – 5! Пента-трик позволил Дмитрию войти в тройку лучших бомбардиров чемпионата, но главное для его команды все же – стартовые три очка в лиге.

Видео-отчет матча Интекс КОМ 11:7 Евроформат-2

«МЕТРОБУД» продолжает феерить после возвращения в пляжный футбол! В другом матче группы К команда Николая Билицкого переиграла действующих победителей Первой лиги «Гриффин-2». Долгое время счет в этой встрече был равным – 1:1, а за полторы минуты до окончания основного времени команды прорвало и они забили четыре мяча за 70 секунд. В этой перестрелке сильнее были метростроители, а два гола Александра Зубенко позволили ему остаться на первом месте в гонке бомбардиров (теперь у него 12 мячей).

Видео-отчет матча Гриффин-2 2:4 МЕТРОБУД

Группа K

№ Команда И ПБД ПБД/ДВ/ПЕН ПОР З-П Р О 1 Интекс КОМ 1 1 0 0 11-7 +4 3 2 МЕТРОБУД 1 1 0 0 4-2 +2 3 3 GRIFFIN-2 1 0 0 1 2-4 -2 0 4 Евроформат-2 1 0 0 1 7-11 -4 0

Лев ГАЛУШКО