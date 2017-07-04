Сергей МАКАРОВ: «От форс-мажоров никто не застрахован»

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал ситуацию в Первой и Второй лигой перед стартом сезона.

- В ПФЛ появилось немало новых клубов. Как Вы оцениваете готовность новичков к старту чемпионату?

- Мы проанализировали нашу историю: в последний раз подобное у нас было в сезоне 2012-2013. У нас сейчас 42 команды: 18 клубов в Первой лиге и две группы во Второй лиге по 12 клубов. Мы смогли вернуться номинально, количественно, к золотым временам. Поэтому остается единственное пожелание для всех клубов – ровно провести сезон, без срывов, без снятий, чтобы мы в таком же количестве успешно его завершили.

- Есть ли гарантии, что все клубы проведут сезон до конца?

- На данный момент – да, такие гарантии есть. Но мы живем в Украине. Никто не застрахован от форс-мажоров. Желаю клубам, чтобы этих форс-мажоров не было, чтобы все клубы успешно закончили сезон.

- Есть ли новости по «Десне», «Днепру», «Волыни», где они будут выступать?

- «Десна» планирует пока что играть на «Оболонь-Арене», клубы «Днепр» и «Днепр-1» заявляют «Днепр-Арену» и в качестве запасного – «Метеор». «Волынь» играет на своем родном стадионе в родном городе, готовятся к старту в Первой лиге.