Довбик и Баланюк тренируются самостоятельно

От того состава «Днепра», который заставил себя уважать своими выступлениями в прошлом сезоне в Премьер-лиге, мало что осталось.
Пока не нашли себе новые клубы потенциальные нападающие сборной Украины Артем Довбик и Денис Баланюк, которые самостоятельно поддерживают форму в Черкассах и Одессе соответственно. Их судьба должна проясниться в ближайшее время.
Источник — zbirna.com
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