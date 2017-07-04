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Довбик и Баланюк тренируются самостоятельно

Будущее молодых украинских футболистов определится в ближайшее время

  • 04.07.2017 12:53
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Метки
ФК Днепр. Артем Довбик
© ФК Днепр. Артем Довбик

От того состава «Днепра», который заставил себя уважать своими выступлениями в прошлом сезоне в Премьер-лиге, мало что осталось.

Пока не нашли себе новые клубы потенциальные нападающие сборной Украины Артем Довбик и Денис Баланюк, которые самостоятельно поддерживают форму в Черкассах и Одессе соответственно. Их судьба должна проясниться в ближайшее время.

Источник — zbirna.com

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