Довбик и Баланюк тренируются самостоятельно

От того состава «Днепра», который заставил себя уважать своими выступлениями в прошлом сезоне в Премьер-лиге, мало что осталось.

Пока не нашли себе новые клубы потенциальные нападающие сборной Украины Артем Довбик и Денис Баланюк, которые самостоятельно поддерживают форму в Черкассах и Одессе соответственно. Их судьба должна проясниться в ближайшее время.