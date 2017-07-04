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Александр СЕВИДОВ: «Вряд ли к нам поедут Кучер и Кобин»

Наставник «Мариуполя» рассказал о трансферной политике команды

  • 04.07.2017 12:46
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  • 1 комментария
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rbc.ua. Александр Севидов
© rbc.ua. Александр Севидов

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов рассказал о кадровой ситуации в команде.

— Инициатива взять в аренду Андрея Борячука была вашей?
— Конечно, моей. Хотя, что значит моя инициатива? Моей бы инициативой было взять Ракицкого, но «Шахтер» же его не отдаст (смеется). Когда я поинтересовался у генерального директора «горняков» Сергея Палкина, каких бы футболистов они могли нам дать в аренду, и услышал перечень фамилий, то сразу сказал, что хотел бы получить такого игрока, как Борячук. Во-первых, молодой и перспективный. Но самое главное, он добавляет скорости в атаке, а это большой козырь в нашей игре.

— А на украинском рынке свободных агентов, который этим летом предлагает немало толковых игроков, пытались работать?
— Пытались, и вели разговоры с разными ребятами. Но поверьте, вряд ли к нам сейчас поедут Кучер, Кобин и другие. Мы реально смотрим на наши возможности: и территориальные, и финансовые.

— Но, положа руку на сердце, вам все-таки грех жаловаться на отсутствие финансовой стабильности и на неопытность состава. В этой ситуации было бы глупо говорить, что «Мариуполь» не будет бороться за попадание в топ-6.
— Ну, вы помните, как в фильме «Берегись автомобиля» режиссер самодеятельного театра говорил: «А не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?». Поэтому, если вы спросите, хочу ли я занять призовое место, я отвечу: «Конечно, хочу!». И мои игроки тоже хотят. Но надо реально оценивать свои возможности. Да, у нас много опытных ребят, прошедших хорошую школу. Но давайте пройдемся по фамилиям. Фомина мы взяли после тяжелейшей травмы. Он у нас месяц только по кругу бегал. Но мы его восстановили, и сегодня Руслан оправдывает наше терпение. Кожанов пропал с «радаров» украинского футбола. Но его взяли и дали возможность снова поверить в свои силы. И он закончил прошлый сезон среди лучших ассистентов Первой лиги. Худжамов, уже будучи у нас, пропустил очень много из-за травмы, но оставался настоящим капитаном и лидером команды. То есть я хочу сказать, что у нас собраны опытные футболисты, у которых в последние годы не ладилась карьера. Мы дали им еще один шанс, и они этим сполна воспользовались. Но, согласитесь, Премьер-лига — это все-таки немного другой уровень.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    VAD
    online
    VAD, 04.07.2017 13:14
    0
    А что не так с террирориальными возможностями вдруг? Определитесь уже )
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