ИЩЕНКО: «Должны воспитывать у наших футболистов дух победителей»

Директор ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского Александр Ищенко подвел итоги финальных турниров Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ), которые завершились абсолютным триумфом динамовцев.

- Киевское «Динамо» возобновляет свою гегемонию в детско-юношеском футболе – впервые с 2005 года «бело-синие» стали лучшими абсолютно во всех возрастных группах...

- Честно говоря, я не считал, сколько лет прошло, но для нас важно побеждать во всех турнирах, в которых мы участвуем. Сегодня, думаю, была самая тяжелая победа, ведь нам противостоял донецкий «Шахтер», который всегда является для нас дополнительным раздражителем. Поскольку эта возрастная группа не очень уверенно провела полуфинальный матч, присутствовало определенное волнение. Тем не менее, думаю, ребятам добавила уверенности вчерашняя убедительная победа в финале U-17 старших товарищей, которых они хорошо знают, ведь ездили вместе на спаренные матчи. Но еще больше я доволен содержанием игры, и, как следствие, ни у кого не возникло сомнений, кто на сегодняшний день сильнейший.

Я искренне рад за ребят, но при этом не забываем, что победы являются неотъемлемой составляющей нашей работы. Мы должны воспитывать дух победителей у игроков, а также не забывать, что мы должны готовить пополнение для U-19 и U-21, а также главной команды «бело-синих». Конечно, мы об этом помним, и есть ребята, которые вне всякого сомнения будут представлять интерес для команд «Динамо» (Киев) высшего уровня.

- В финале с «Шахтером» поразила коллективная скорость команды, насколько хорошо ребята создавали ширину, получая необходимое пространство в атаке. Наверное, единственным минусом является реализация, но над ней нужно работать постоянно. Можно сказать, что команда, которая с трудом добралась до финала, в решающем матче наконец раскрылась по-настоящему?

- Вы сказали о командной скорости и действиях игроков на флангах, и я полностью соглашусь с вами. Мы стали быстрее выбегать в атаку, причем это было заметно именно у команд 2000 и 2002 годов рождения. Мы пропагандировали и будем в дальнейшем пропагандировать эти козыри, ведь они приносили положительный результат, эмоции, уважение во всей футбольной Европе к киевскому «Динамо». Мы немного об этом забыли, но сейчас акцентируем на этом внимание, что на флангах должна быть скорость, они должны работать. Если будет так, то будет и результат. Сегодняшняя игра это показала.

- Что вы можете сказать в целом об уровне конкуренции в ДЮФЛУ?

- В целом, конкуренция была как никогда высокой. Вы видели игру с «Днепром», в которой мы забили на первых секундах, но в дальнейшем шла упорная борьба. Все соперники строят свою игру против нас с большим количеством игроков в защите, действуют с большой самоотдачей, но на самом деле это очень хорошо для нас.

- Сразу трое футболистов «Динамо» стали лучшими игроками в различных номинациях: Алексей Слуцкий стал лучшим вратарем, Владислав Ванат – лучшим нападающим, а Константин Вивчаренко – лучшим игроком...

- Конечно, это приятно, ведь ребята в первую очередь своей игрой заслужили того, чтобы быть отмеченными индивидуальными наградами. В то же время это дополнительный стимул работать. Да, они являются лидерами команды, но с лидеров и спрос больше. Поверьте мне, у нас никто не получает столько, сколько получает тот же Ванат, к примеру, когда позволяет себе брать паузы по 10-15 минут и поучать своих партнеров, как им нужно играть или куда нужно отдавать пас. Но это юношеская психология, поэтому мы и хотим создать соответствующую обстановку, чтобы они понимали, что результаты придут только благодаря упорной работе – ежедневной, упорной, с огромным желанием.