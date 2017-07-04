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Большие деньги за вратарей, усиление Милана и рекордный Толиссо

Sport.ua выделил топ-10 переходов в Европе, которые уже состоялись

  • 04.07.2017 12:27
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Getty Images. Моххамед Салах
© Getty Images. Моххамед Салах

С началом июня во всех топ-европейских лигах распахнулось трансферное окно. И, стоит отметить, многие клубы уже славно потрудились на рынке игроков. Предлагаем вашему вниманию самые значимые переходы первого месяца лета.

ЭДЕРСОН

Позиция: вратарь.

Из «Бенфики» в «Манчестер Сити» (40 млн. евро).

Бразильский кипер в начале месяца перебрался из солнечной Португалии на Туманный Альбион. В прошедшем сезоне вратарь был основным в составе лиссабонских «орлов» и помог команде выиграть чемпионат страны, пропустив 12 мячей в 27 матчах.

В английском клубе 23-летнего вратаря ждет отнюдь не безоблачное будущее, а жесткая конкуренция за место в основе с Клаудио Браво, сверкавшим на недавнем Кубке Конфедераций. По словам Эдерсона, определяющим фактором при переходе для него стал шанс поработать с Хосепом Гвардиолой. Появление Эдерсона в «Ман Сити» влетело клубу в копеечку: за трансфер было уплачено 40 миллионов евро. Эдерсон стал самым дорогостоящим голкипером в истории футбола: он перебил трансфер Джанлуиджи Буффона из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году за 33 млн. фунтов.

Корентен ТОЛИССО

Позиция: полузащитник.

Из «Лиона» в «Баварию» (41,5 млн евро).

Трансфер французского центрхава побил сразу несколько трансферных рекордов. Толиссо, купленный за 41 с половиной миллион евро, стал для мюнхенцев самым дорогим приобретением в истории клуба. Прошлое достижение принадлежало Хави Мартинесу, который переходил из мадридского «Атлетико» за 40 млн. евро. Плюс «Лион» совершил рекордную продажу за всю историю клуба, перебив уход Майкла Ессьена в «Челси» за 38 млн. евро. В «Баварии» 22-летний Толиссо будет призван заменить завершившего карьеру Хаби Алонсо.

Франк КЕССЬЕ

Позиция: полузащитник.

Из «Аталанты» в «Милан» (аренда на два года).

Полузащитник «Аталанты» Франк Кессье также был желанным новичком для многих европейских клубов. Но он предпочел «Милан». Причем команды оформили не полноценный трансфер, а аренду на два года с обязательным правом выкупа за 28 млн. евро. В прошедшем сезоне Кессье стал ключевой фигурой в построении бергамцев, которые провела невероятный сезон, попав в еврокубки. Одним из лидеров команды был как раз 20-летний котдивуарец, проведший 30 матчей в Серии А, забивший в них шесть мячей и отдавший четыре передачи.

Виктор ЛИНДЕЛЕФ

Позиция: защитник.

Из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед» (35 млн. евро).

В июне наконец-то завершилась сага с переходом шведского защитника Виктора Линделефа. Интерес к центрбеку приписывали «Реалу», «Челси», «Барселоне», «Ювентусу». А расторопнее всех оказался «Манчестер Юнайтед», подписавший Виктора за 35 миллионов евро, плюс «Бенфика» может получить еще 10 миллионов в качестве бонусов. С «красными дьяволами» Линделеф заключил четырехлетний контракт.

Рикардо РОДРИГЕС

Позиция: защитник.

Из «Вольфсбурга» в «Милан» (18 млн. евро).

«Милан» был одним из самых активных клубов на трансферном рынке в минувшем месяце. Одним из новичков «россо-нери» стал фланговый защитник Рикардо Родригес, перешедший из «Вольфсбурга» за 18 миллионов евро, и подписавший контракт на четыре года.

На протяжении шести сезонов 24-летний швейцарец защищал цвета «волков», выигрывал Кубок Германии и Суперкубок, но минувший сезон стал для команды провальным, она чуть не вылетела из Бундеслиги, спасшись только в стыковых матчах. Родригес по окончании сезона решил, что нужно уходить и сменил не только клуб, но и страну.

Джордан ПИКФОРД

Позиция: вратарь.

Из «Сандерленда» в «Эвертон» (25 млн. фунтов стерлингов).

Еще до прошлого сезона Джордан выступал преимущественно в низших английских лигах, но вот прошлый сезон 23-летний вратарь сумел занести себе в актив. Несмотря на то, что его «Сандерленд» вылетел в Чемпионшип, Пикфорд был одним из лидеров коллектива и без него дела обстояли бы еще хуже. Своей игрой кипер зарекомендовал себя с лучшей стороны и перед новым сезоном нашел себе и новый клуб, коим стал «Эвертон» — участник еврокубков. Сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов стерлингов, но может вырасти до 30-ти. Этот переход стал самым дорогим в истории «Эвертона» и самым дорогим трансфером британского вратаря в истории. Плюс Пикфорд теперь стоит на третьем месте в списке самых дорогих вратарей в мире после Эдерсона и Буффона.

Андре СИЛВА

Позиция: нападающий.

Из «Порту» в «Милан» (38 млн. евро).

Солидное усиление для «Милана» и в атаке: команду Винченцо Монтеллы пополнил нападающий Андре Силва. Молодой, перспективный форвард за небольшое время сумел стать лидером португальского клуба, в прошедшем сезоне взял с командой серебряные медали и стал третьим бомбардиром лиги. Начал добиваться успехов и со сборной Португалии, в которую стал привлекаться в 2016 году и за это время успел провести уже 13 матчей, забив восемь голов.

Своей игрой Силва привлек внимание европейских грандов, немало писали в прессе, что мадридский «Реал» уже якобы договорился с «Порту» о покупке футболиста за 58 млн. евро, но все осталось на уровне слухов. А вот «Милан» сделал конкретное предложение и сумел сойтись с португальцами на сумме в 38 «лимонов», а с самим футболистом на пятилетнем контракте. Этот трансфер стал вторым самым дорогостоящим в истории «Милана», на первом месте остается переход Руя Кошты из «Фиорентины» в 2001 году за 42 миллиона евро.

Мохаммед САЛАХ

Позиция: полузащитник.

Из «Ромы» в «Ливерпуль» (42 млн. евро).

Переход Мохаммеда стоил англичанам солидных денег. Трансфер составил 42 миллиона евро, тем самым египтянин стал наиболее дорогой покупкой мерсисайдцев в их истории, перебив покупку Энди Кэрролла за 40 млн. евро у «Ньюкасла» в 2011 году. Поднять стоимость футболиста сумели последние сезоны в составе «Ромы». В плане игровой практики и результативности они были самыми успешными в карьере 25-летнего вингера. В прошедшем чемпионате Серии А Салах провел за римлян 31 матч, забил 15 мячей и отдал 11 передач.

Дэви КЛАССЕН

Позиция: полузащитник.

Из «Аякса» в «Эвертон» (27 млн. евро).

С учетом академии Классен пробыл в структуре «Аякса» целых 13 лет. За это время 24-летний футболист дорос до первой команды, где стал капитаном и до национальной сборной Голландии. Свой последний сезон в составе «Аякса» Дэви завершил финалом Лиги Европы. По его окончании футболист решил, что нужно двигаться дальше и решил переехать в Англию, подписав пятилетний контракт. Голландский клуб получил за переход убедительную сумму компенсации — 27 миллионов евро.

Рик КАРСДОРП

Позиция: защитник.

Из «Фейеноорда» в «Рому» (14 млн евро).

В течение последних сезонов Рик являлся основным правым защитником голландского «Фейеноорда», клуба который его и воспитал. В позапрошлом сезоне сумел с командой стать обладателем Кубка Голландии, а в прошедшем выиграть голландскую Эредивизи. Плюс с 2016 года 22-летний защитник начал привлекаться к матчам национальной сборной Нидерландов. Своей игрой Карсдорп привлек внимание итальянской «Ромы», которая сумела подписать футболиста за 14 миллионов евро, плюс пять миллионов может быть выплачено в качестве бонусов. Контракт подписан до лета 2022 года. Таким образом, «Фейеноорд» совершил самую дорогостоящую продажу в истории клуба.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Фото Getty Images

Источник — Sport.ua

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