Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Защитник должен быть жестким»

Экс-игрок «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Владимир Езерский считает, что защитник должен быть жестким.

— У вас в репутация одного из самых жестких игроков украинского футбола. Как вы к этому от­носитесь?

— Я считаю, что защитник должен быть в определенной степени жестким — конечно же, действовать в рамках правил, чтобы не подводить коллектив. Во многих своих командах мне приходилось быть капитаном, а это тоже накладывает большую ответствен­ность.

Я должен служить примером для партнеров и не давать их в обиду. Да, разное случалось в карьере — не всегда удавалось сдержать эмоции. О некоторых эпизодах в своей биографии приходилось жалеть. Бывает, что то или иное действие вначале кажется правильным, а на следующий день понимаешь, что поступил опрометчиво, дал волю эмоциям.

Считаю, с возрастом я эти моменты в своей жизни свел к минимуму. Сейчас на некоторые вещи смотрю не так, как в молодости.