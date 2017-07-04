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Нагиев намерен покинуть Днепр

Футболист может продолжить карьеру в Украине или Чехии

  • 04.07.2017 11:42
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azerisport.com. Дмитрий Нагиев
© azerisport.com. Дмитрий Нагиев

Азербайджанский защитник Дмитрий Нагиев в новом сезоне не намерен оставаться в рядах футбольного клуба «Днепр».

Как сообщил сам Нагиев, в настоящее время он рассматривает поступившие ему предложения. У защитника есть варианты продолжения карьеры в Украине, а также предложения из Чехии. Причиной поисков новой команды является то, что Нагиев не хочет оставаться в «Днепре», который по итогам прошлого сезона вылетел в первый дивизион Украины.

Источник — Azerisport.com

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