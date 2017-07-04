Нагиев намерен покинуть Днепр

А что не так с террирориальными возможностями вдруг? Определитесь уже )

(.-. ) <--- Это Петя. Петя болеет за свою сборную. Петя искренне переживает за свою команду, о...

(.-. ) <--- Это Петя. Петя болеет за свою сборную. Петя искренне переживает за свою команду, о...