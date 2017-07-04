Коноплянка отметился голом за Шальке

В Гельзенкирхене шалькеры в понедельник провели первую открытую тренировку в рамках подготовки к новому сезону. После успешного прохождения в воскресенье диагностических тестов, под пристальным взглядом Доменико Тедеско и более 1000 болельщиков кнаппены начали подготовку к сезону 2017/2018.

Первыми на поле вышли Даниэль Калиджури и Йоханнес Гайс ровно в 10:26 по местному времени. Немного позже появился Доменико Тедеско, которого очень тепло поприветствовали присутствующие болельщики. У главного тренера и его штаба было в распоряжении 18 футболистов.

Впервые в качестве профессиональных футболистов на поле вышли Люк Хеммирих, Уэстон МакКинни и Хаджи Райт, выступавшие до недавнего времени за команду U19. Ещё одним новым лицом стал Пабло Инсуа, перебравшийся на днях в «Шальке» из «Депортиво Ла-Корунья».

Разминка состояла из беговых упражнений и упражнений на пас, затем последовала гимнастика. Также Тедеско провёл несколько игровых упражнений, завершилась тренировка традиционной двухсторонкой. С самых первых минут Тедеско был очень коммуникативен и его футболистам это нравилось. Первый гол забил Евгений Коноплянка после ассиста Дониса Авдияя.

Тренировка продлилась около 75 минут и завершилась ровно в 11:44. В раздевалку команда ушла под аплодисменты болельщиков. Особенно довольным выглядел Брель Эмболо, который наконец-то вернулся к тренировкам после длительного перерыва из-за травмы.

Три свежеиспеченных чемпиона Европы среди молодёжных команд Тило Керер, Макс Майер и Феликс Платте, а также победитель Кубка конфедераций Леон Горецка находятся в отпуске. Также отсутствовали Матия Настасич, Набиль Бенталеб и Гвидо Бургшталлер (также в отпуске после матчей сборных). Алессандро Шёпф восстанавливается после травмы крестообразных связок, Бенедикту Хёведесу предстоит операция, у Сиднея Сэма небольшие мышечные проблемы.