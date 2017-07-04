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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «С Динамо договорились за пять минут»

Украинский защитник рассказал о своих выступлениях за киевский клуб

  • 04.07.2017 10:46
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ФК Днепр. Владимир Езерский
© ФК Днепр. Владимир Езерский

Экс-защитник «Динамо» Владимир Езерский поделился воспоминаниями о своих выступлениях за киевский клуб.

— За считанные месяцы вы прошли путь фак­тически из второй лиги в главную команду страны…
— Это, конечно же, дало мне дополнительный стимул. Именно во время одного из приездов в Кончу-Заспу на тренировочный сбор сине-желтых в моей карьере прои­зошел еще один скачок. Как-то вечером на базе Анатолий Пузач сказал мне: «Спустись вниз, с тобой хотят поговорить братья Суркисы». Они и предложи­ли перейти в Динамо. В течение каких-то пяти минут договорились обо всем. Да и о чем было думать, когда звали в легендарное Динамо?!

— …Которое тем более находилось на пике своих результатов. Вы перешли в Киев зимой 1999-го, а уже весной были четвертьфинал Лиги чемпионов против Реала, затем — полуфинал с Баварией…
— Уже то, что попал в стар­товую заявку на некоторые из этих матчей — для меня огромное счастье. О большем тогда и не мечтал. В защите киевлян в то время блистала пара Ващук — Головко, которую я считаю лучшим дуэтом центральных защитников Украины в ее новейшей истории. Мне, к сожалению, закрепиться в основе динамовцев не удалось, однако даже тренировки рядом с такими игроками позволили набраться опыта.

— Вы как-то уже рассказывали о том, что вам посчастливилось бывать на собеседованиях у Лобановского чаще, чем некоторым игрокам, проведшим в клубе много лет. А о чем общались с Валерием Васильевичем?
— Он задавал много вопро­сов. Среди них были и, на первый взгляд, простые: к примеру, он интересовался, как проходит моя адаптация, есть ли какие-то бытовые проблемы. Поднимал и более серьезные футбольные и житейские темы, пытался определить мое отношение к той или иной ситуации. Валерий Васильевич говорил со мной кратко, четко и ясно. Мне импонировал его профессионализм. Хотя на сборах, в режиме двухразовых тренировок, приходилось тяжело — вечером падал на кровать без задних ног.

Источник — zbirna.com

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