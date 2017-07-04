Дмитро КЛЬОЦ: «У Серхіо Наварро збори проходять дуже цікаво»

Львівські «Карпати» перетнули екватор передсезонних зборів у Польщі. Кожен із гравців встигне тільки познайомитись з новинками іспанця Серхіо Наварро у тренувальному процесі, а й випробувати його методику безпосередньо на полі. Зокрема, виконати вимоги тренера карпатівцям вдалось у матчі проти польського «Заґлємбе».

«У кожного тренера свій підхід до гри та тренувального процесу. Незважаючи на високу інтенсивність підготовки з Серхіо Наварро, збори проходять дуже цікаво. Хлопцям подобається, поле всі покидають завжди з усмішкою на обличчі».

«Незалежно від рівня команди, кожен спаринг на передсезонних зборах є важким. Хлопці викладаються на повну під час тренувань, а тому грати доводиться на фоні втоми» – розповідає Кльоц.

«Вважаю, досить непоганий матч вийшов, хороший суперник, ми гідно провели цей спаринг. Порівнюючи поєдинок проти «Заґлємбе» із першою грою на зборах, то різниця вже значно відчутна. Команда діє більш впевнено, приймаємо правильні тактичні рішення, прогрес помітний і в обороні, і в атаці – все те, що вимагає від нас головний тренер. Збільшується швидкість проведення атак та потроху вимальовується картинка гри команди. «Карпати» мусять діяти на полі першим номером» – додав півзахисник.