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Колос підписав чотирьох новачків

Ковалівський клуб підсилився досвідченими гравцями

  • 04.07.2017 10:29
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Професійний футбольний клуб з Ковалівки підсилив свої ряди чотирма гравцями — Андрієм Сахневичем, Максимом Максименко, Владиславом Нехтієм і Вадимом Мілько.

Андрій Сахневич

Вік: 28 років
Позиція на полі: правий/лівий оборонець
Минулий сезон Сахневич провів у команді «Гірник-Спорт» (м. Горішні Плавні), взявши участь участь в одинадцяти матчах національної першості. Усього ж на професійному рівні вихованець житомирського футболу провів понад сто поєдинків, п’ятдесят три з яких — у Прем’єр-лізі України, де захищав кольори запорізького «Металурга» і ПФК «Олександрія». Також у біографії Сахневича зазначені виступи за «Камаз» у першій футбольній лізі Росії.

Максим Максименко​​

Вік: 27 років
Позиція на полі: правий оборонець
Протягом двох останніх сезонів Максименко був ключовим гравцем чернігівської «Десни», провівши у складі чернігівців загалом тридцять вісім поєдинків. Усього в першій лізі України Максименко виходив на поле 78 разів, забив 1 гол. Окрім першолігового клубу з Чернігова, 27-річний футболіст виступав також за «Кримтеплицю», алчевську «Сталь», молдавський ФК «Тирасполь» і латвійський «Спартак».

​Владислав Нехтій​​​

Вік: 25 років
Позиція на полі: напівоборонець, нападник
Футбольний сезон 2016/2017 років Нехтій починав у маріупольському “Іллічівці», але у перерві чемпіонату перебрався до ФК «Полтава», для якого забив 3 м’ячі у 13 матчах. Чимало пограв цей футболіст і зарубежем. Зокрема, два сезони Владислав провів у вищій лізі чемпіонату Казахстану, де виступав за «Кайрат» (Алмати) і «Кайсар» (Кизилорда). Натомість, в Україні він захищав кольори краматорського «Авангарду» і маріупольського «Іллічівця».

Вадим Мілько

Вік: 30 років
Позиція на полі: центральний напівоборонець
Свого часу цей футболіст захищав кольори київського «Динамо», ФК «Харків», луганської «Зорі», полтавської «Ворскли», білоруських «Білшини» і ФК «Слуцьк». Зокрема, у складі київського клубу Мілько дебютував у вищій лізі чемпіонату України. Минулорічний футбольний сезон досвідчений напівоборонець провів у «Вересі», взявши участь в одному матчі рівненців у національній першості.

Источник — ФК Колос

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