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Оболонь уступила в спарринге Черкасскому Днепру

Соперники продолжают подготовку к новому сезону

  • 04.07.2017 10:27
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Контрольный матч.

«Оболонь-Бровар» - «Черкасский Днепр» - 0: 1

«Оболонь-Бровар»: Ситников - Е.Шевченко, Безуглый, Шаповалов (Проневич, 74), Корнев, Гурмак (Рябцев, 78), Ульянченко (Даценко, 62), Борисенко (ФНС, 66), ФНС (Литченко, 50) , Продан (Корольчук, 57), Ткач (Сахнюк, 64).

Гол: Качур, 17.

Источник — Sport.ua

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