Оболонь уступила в спарринге Черкасскому Днепру

Контрольный матч.
«Оболонь-Бровар» - «Черкасский Днепр» - 0: 1
«Оболонь-Бровар»: Ситников - Е.Шевченко, Безуглый, Шаповалов (Проневич, 74), Корнев, Гурмак (Рябцев, 78), Ульянченко (Даценко, 62), Борисенко (ФНС, 66), ФНС (Литченко, 50) , Продан (Корольчук, 57), Ткач (Сахнюк, 64).
Гол: Качур, 17.
Источник — Sport.ua
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