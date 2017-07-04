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Синиша МИХАЙЛОВИЧ: «Нам нужно подписать шесть игроков»

Главный тренер «Торино» рассказал о комплектации команды

  • 04.07.2017 10:17
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Главный тренер футбольного клуба Торино Синиша Михайлович дал интервью La Gazzetta Dello Sport.

«Трансферы? Я полагаюсь на работу президента Кайро и директора Петраки. Как бы там ни было, не является секретом то, что мы ищем центрального защитника, чтобы помочь нашей молодежи расти. Пару подкреплений в центр поля, пару вингеров, а также сменщика Белотти. В общем, получается, нам нужно подписать шесть игроков и уповать, что Белотти останется.

Белотти? Кайро не намеревается продавать игрока, но ясно, что в контракте у того имеется клаусула в 100 млн евро. Если кто-то захочет её оплатить, то нам придется полностью менять наш игровой стиль. Нельзя думать, что можно просто заменить Белотти. Тяжело найти другого такого игрока, который бы тащил команду вперед и забивал по 26 голов.

Каким должен быть мой Торино? Я хочу, чтобы команда действовала практически и атакующе, но при этом также и была элегантной. В прошлом году мы сшили для команды костюм, и теперь необходимо добавить аксессуары.

Цели на сезон? Мы хотим улучшаться, намерены бороться за место в еврокубках. Наброски картины имеются, и теперь необходимо её закончить. Но многое будет зависеть и от выступлений конкурентов.»

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