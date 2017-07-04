Синиша МИХАЙЛОВИЧ: «Нам нужно подписать шесть игроков»

Господи еще один специалист, вот скажи как этот пул сделает наш футбол более зрелещным для зрител...

Вот мне почему то кажется, что матчи самые привлекательные для зрителя уйдут на футболы, а на ут-...

Пробовал, их там нет! (и это кстати вопрос к шд, а не к болельщикам ДК) Но я уверен что по перв...

Лучше вообще вообще квадрат Малевича смотреть, чем Круторогова с Малингвским слушать

Ну задовбали. І коню зрозуміло, що єдиний пул - це те, від чого можна відштовхуватися у відроджен...