Стивен Джеррард приступил к работе с юношеской командой Ливерпуля

В понедельник Стивен Джеррард приступил к работе менеджера юношеской команды Ливерпуля.

Легенда «Красных» поприветствовал своих подопечных, которые в этот день прошли тесты на функциональную и физическую готовность, прежде чем выйдут на поле для работы с мячом.

Официальному сайту клуба Стивен Джеррард сказал: «Это очень захватывающе. Я ждал этого в течение всего лета, и сейчас могу приступить к работе. В данный момент я взволнован тем, что мне впервые предстоит эта работа».

«Планирование было завершено на 95% в конце прошлого сезона. Много работы было проведено с Алексом Инглторпом (директор Академии), он очень помог мне разобраться во всех нюансах».

«Я чувствую себя готовым. Мы хорошо организованы, меня окружает фантастический персонал. Мы не можем дождаться первой игры сезона».

К Стивену Джеррарду присоединился новый тренерский штаб, в который входит и Джордан Мильсом (член отдела спортивной науки), ранее работавший в первой команде Ливерпуля.

«Моим игрокам повезло, они могут этого не осознавать, они нигде не были, кроме Ливерпуля, но наш отдел спортивной науки очень хорош».

«Мне повезло, что рядом со мной работает Джордан Мильсом, я пересекался с ним будучи игроком, в течение пяти-шести лет в Мелвуде он был постоянно рядом. Он мастер в спортивной науке, и обладает опытом подготовки игроков к сезону».

«С точки зрения игрока, а я был на их месте, это всё довольно скучно - фитнес-тесты, пробежки, и прочее. Но это нужно сделать. Нам нужно знать в какой форме они находятся. Работа с мячом будет завтра».

Джеррард также объяснил почему Джордан Мильсом присоединился к его тренерскому штабу.

«Я работал с ним, мы занимались в процессе моей реабилитации после травм, я знаю что он за человек и что он может дать. Думаю, для ребят это будет полезно».

«Сегодня я сказал им - положитесь на его опыт и доверьтесь ему. Когда я был игроком Академии у нас было два или три сотрудника тренерского штаба. Сейчас у этих парней есть специалисты в каждой области».

«Им очень повезло, им нужно уметь работать с тренерским штабом, доверять ему и прислушиваться к советам».

Мильсом был не единственным дополнением к тренерскому штабу Джеррарда. Том Калшоу занял пост ассистента экс-капитана «Красных».

Том и Стивен вместе занимались в Академии Ливерпуля, поэтому хорошо знакомы друг с другом.

«Алекс (Инглторп) сказал мне, что меня ожидает тяжёлая работа. Я прислушался к нему и решил найти себе помощника, которому смогу доверять как себе».

«Я знаком с Томми ещё с детства. Мы вместе играли за юношескую команду Ливерпуля. Мы хорошо знаем друг друга. Я чувствую себя уверенно, зная, что он рядом со мной и будет мне помогать».

Также в тренерский штаб Джеррарда входят аналитик Скотт Мэйсон и тренер вратарей Нил Эдвардс.

«Я, Томми и Джордан, мы чувствовали, что нам необходима максимальная комплектация сотрудников команды U-18. Все мы будем работать сообща. И, надеюсь, работать будем долго».

В течение последующих двух недель команда Стивена Джеррарда проведёт ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к новому сезону.

«Нас ждёт шесть или семь встреч, мы с нетерпением их ждём. Это важный этап, нам нужно опробовать разные схемы игры, разных игроков на разных позициях».

«Но все, включая игроков, ждут августа и первой официальной игры. Надеюсь, наш первый матч мы проведём дома, мы сможем выйти на поле и одержать победу».