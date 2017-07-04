Манчестер Юнайтед получит 7,5 млн за трансфер своего бывшего игрока

«Манчестер Юнайтед» получит компенсацию, которая может вырасти до 7,5 миллионов фунтов, после того как воспитанник клуба Майкл Кин перешел из «Бернли» в «Эвертон» за сумму, которая в итоге может составить 30 миллионов фунтов.



В 2015 году Кин был продан в «Бернли» Луи ван Галом за 2 миллиона фунтов, и в договор был включен пункт, по которому «Манчестер Юнайтед» получает 25% от суммы трансфера в случае последующей перепродажи игрока.



Кин подписал 5-летний контракт с «Эвертоном», и компенсация за его переход с учетом всех бонусов может составить рекордные для ливерпульского клуба 30 миллионов фунтов, 25% от которых направится на счета «Манчестер Юнайтед».