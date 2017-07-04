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Манчестер Юнайтед получит 7,5 млн за трансфер своего бывшего игрока

Трансфер Майкла Кина из «Бернли» в «Эвертон» принес «профит» манкунианцам

  • 04.07.2017 09:37
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Метки
ФК Эвертон
© ФК Эвертон

«Манчестер Юнайтед» получит компенсацию, которая может вырасти до 7,5 миллионов фунтов, после того как воспитанник клуба Майкл Кин перешел из «Бернли» в «Эвертон» за сумму, которая в итоге может составить 30 миллионов фунтов.

В 2015 году Кин был продан в «Бернли» Луи ван Галом за 2 миллиона фунтов, и в договор был включен пункт, по которому «Манчестер Юнайтед» получает 25% от суммы трансфера в случае последующей перепродажи игрока.

Кин подписал 5-летний контракт с «Эвертоном», и компенсация за его переход с учетом всех бонусов может составить рекордные для ливерпульского клуба 30 миллионов фунтов, 25% от которых направится на счета «Манчестер Юнайтед».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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