Доннарумма остается в Милане, голкипер подписал пятилетний контракт

Сага с контрактом Доннаруммы и «Милана» завершена. 18-летний голкипер остается в стане «россонери».
Джанлуиджи Доннарумма подписал новый контракт с «Миланом» на пять лет. Зарплата игрока составит около шести миллионов евро в год.
Сумма отступных за голкипера составит 100 миллионов евро, а если «Милан» не пробьется в Лигу чемпионов – Доннарумма сможет уйти из клуба за 50 миллионов.
Ранее к молодому голкиперу проявляли интерес ряд европейских клубов.
Источник — Sport.ua
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