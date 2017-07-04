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Доннарумма остается в Милане, голкипер подписал пятилетний контракт

Зарплата 18-летнего вратаря составит шесть миллионов евро в год

  • 04.07.2017 09:35
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Сага с контрактом Доннаруммы и «Милана» завершена. 18-летний голкипер остается в стане «россонери».

Джанлуиджи Доннарумма подписал новый контракт с «Миланом» на пять лет. Зарплата игрока составит около шести миллионов евро в год.

Сумма отступных за голкипера составит 100 миллионов евро, а если «Милан» не пробьется в Лигу чемпионов – Доннарумма сможет уйти из клуба за 50 миллионов.

Ранее к молодому голкиперу проявляли интерес ряд европейских клубов.

Источник — Sport.ua

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