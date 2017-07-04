УПЛ не может воспользоваться телеправами клубов

Федерация футбола Украины подписала с премьер-лигой договор о проведении соревнований и передачи телеправ сроком на один год.



УПЛ планирует создать единый пул и продать телеправа группе каналов «Футбол» и «UA:Перший».



Впрочем, возникла юридическая коллизия. 8 лет назад ФФУ передала телеправа клубам – и этот договор заканчивается только через год. Соответственно, УПЛ не может самостоятельно решать, каким каналам продавать права.



10 из 12 клубов УПЛ согласились добровольно передать телеправа премьер-лиге. Но «Динамо» отказывается и хочет остаться на «2+2», а у «Карпат» – действующий контракт с этим каналом еще на год.



Это не устраивает «UA:Перший», который планировал получить права на домашние матчи «Динамо» и «Карпат».



Таким образом, создание единого пула снова может зайти в тупик, несмотря на передачу телеправ премьер-лиге.