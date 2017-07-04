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УПЛ не может воспользоваться телеправами клубов

ФФУ передала телеправа клубов премьер-лиге

  • 04.07.2017 09:03
  • 838 просмотров
  • 3 комментария
Метки
1927
© 1927

Федерация футбола Украины подписала с премьер-лигой договор о проведении соревнований и передачи телеправ сроком на один год.

УПЛ планирует создать единый пул и продать телеправа группе каналов «Футбол» и «UA:Перший».

Впрочем, возникла юридическая коллизия. 8 лет назад ФФУ передала телеправа клубам – и этот договор заканчивается только через год. Соответственно, УПЛ не может самостоятельно решать, каким каналам продавать права.

10 из 12 клубов УПЛ согласились добровольно передать телеправа премьер-лиге. Но «Динамо» отказывается и хочет остаться на «2+2», а у «Карпат» – действующий контракт с этим каналом еще на год.

Это не устраивает «UA:Перший», который планировал получить права на домашние матчи «Динамо» и «Карпат».

Таким образом, создание единого пула снова может зайти в тупик, несмотря на передачу телеправ премьер-лиге.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    moris24
      moris24, 04.07.2017 09:55
    0
    Суркис чётко дал понять что в пул с крот каналами ни на гой!!!
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    mastter77
    online
      mastter77, 04.07.2017 10:08
    0
    moris24, 04.07.2017 09:55
    Суркис чётко дал понять что в пул с крот каналами ни на гой!!!
    яке горе для денисова!!!!!!!
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    pulse240
    online
    pulse240, 04.07.2017 10:13
    -1
    Суркису пора перестать выпендриваться
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