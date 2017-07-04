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Угу АЛМЕЙДА: «В Дагестане каждый день слышал перестрелки»

Португалец был шокирован жизнью в России

  • 04.07.2017 08:53
  • 789 просмотров
  • 2 комментария
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Экс-нападающий «Кубани» и «Анжи» Угу Алмейда вспомнил свой период в России.

«Когда я играл в «Кубани», мне там очень понравилось. Меня положительно удивили люди - дружелюбные и приветливые. Когда я переходил в «Анжи», клуб собирался жить в Москве, но затем мне сказали, что мы переезжаем в Дагестан. Меня это убило.

Это была военная зона с партизанскими отрядами. Я слышал перестрелки на улицах каждый день, как будто это Дикий Запад. Однажды я увидел, как человека сбила машина, и как ни в чем не бывало уехала. Я жил в отеле на стадионе. Мне 30 лет, а я, как 14-летний, живу на стадионе. Несмотря на двухлетний контракт, я пробыл там только полгода и уехал», - цитирует Алмейду expresso.pt.

Источник — Euro-football

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 04.07.2017 09:26
    0
    Кубань - это не совсем рассея, поэтому и люди там получше.... а вот Дагестан - самая что ни есть зауральская скрепная угро-финнская мокше-бурятия....
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    GRANADA_UA
      GRANADA_UA, 04.07.2017 09:41
    -2
    M-E-S-S-E-R, 04.07.2017 09:26
    Кубань - это не совсем рассея, поэтому и люди там получше.... а вот Дагестан - самая что ни есть зауральская скрепная угро-финнская мокше-бурятия....
    Все правильно гутаришь, жаль, что не написал, что в Древней Греции на мове все изъяснялись, и великие протоукры Древний Египет организовали. Недоработочка для щирого свидомита, ориентирующего в пространстве по глобусу Украины.
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