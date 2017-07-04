Угу АЛМЕЙДА: «В Дагестане каждый день слышал перестрелки»

Экс-нападающий «Кубани» и «Анжи» Угу Алмейда вспомнил свой период в России.

«Когда я играл в «Кубани», мне там очень понравилось. Меня положительно удивили люди - дружелюбные и приветливые. Когда я переходил в «Анжи», клуб собирался жить в Москве, но затем мне сказали, что мы переезжаем в Дагестан. Меня это убило.

Это была военная зона с партизанскими отрядами. Я слышал перестрелки на улицах каждый день, как будто это Дикий Запад. Однажды я увидел, как человека сбила машина, и как ни в чем не бывало уехала. Я жил в отеле на стадионе. Мне 30 лет, а я, как 14-летний, живу на стадионе. Несмотря на двухлетний контракт, я пробыл там только полгода и уехал», - цитирует Алмейду expresso.pt.