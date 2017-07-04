ОФИЦИАЛЬНО: Кристиан Тельо - игрок Бетиса

Не слишком досконально знаю правила, но думаю, что за такие запрещенные удары можно и дисквалифиц...

До чего мы дошли - люди смотрят польский чемпионат вместо нашего...

Андрей может заиграть в любом клубе, он другой формации игрок. Честно ради сборной я хочу чтобы о...

[quote Gena, Chicago, 04.07.2017 06:18]приглашение Гусева, скорее как учителя,/quote]Ситуация с Г...