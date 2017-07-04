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ОФИЦИАЛЬНО: Кристиан Тельо - игрок Бетиса

Дни Романа Зозули в севильском клубе сочтены

  • 04.07.2017 08:32
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twitter.com/RealBetis/
© twitter.com/RealBetis/

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо продолжит карьеру в «Бетисе». Официальный сайт севильского клуба сообщил о переходе игрока, с которым подписан пятилетний контракт.

Прошлый сезон Тельо провел в аренде в «Фиорентине», за которую отыграл 36 матчей.

Напомним, в «Бетисе» числится Роман Зозуля, которому, правда, предложили искать другой клуб.

Источник — Sport.ua

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