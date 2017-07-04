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Румынские СМИ сватают еще одного игрока в Динамо

Каталин Голофка в сфере интересов столичного клуба?

  • 04.07.2017 08:20
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Каталин Голофка
© Каталин Голофка

Румынские СМИ не унимаются в своих публикациях о возможном переходе в киевское «Динамо» футболистов «Ботошани».

Мало того, что «бело-синим» по-прежнему приписывается интерес к полузащитнику этой команды Олимпиу Морутану (который, как уже сообщалось, у киевлян на карандаше вовсе не был), так теперь еще в «Динамо» сватают другого хавбека «Ботошани» — Каталина Голофку.

Как пишет fanatik.ro после недавнего контрольного матча «Динамо» — «Ботошани» (1:1) представители украинского клуба интересовались как Морутаном, так и Голофкой. Об этом заявил президент «Ботошани».

«Это правда. Морутан и Голофка хорошо проявили себя в матче с «Динамо», и после окончания поединка мы обменивались впечатлениями с представителями украинского клуба от игры этих футболистов. Но переговоров по данному поводу пока нет — в «Динамо» просто хотели узнать побольше о Морутане и Голофке», — приводит издание слова президента «Ботошани».

Источник — Динамо Киев от Шурика

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