Румынские СМИ сватают еще одного игрока в Динамо

Румынские СМИ не унимаются в своих публикациях о возможном переходе в киевское «Динамо» футболистов «Ботошани».

Мало того, что «бело-синим» по-прежнему приписывается интерес к полузащитнику этой команды Олимпиу Морутану (который, как уже сообщалось, у киевлян на карандаше вовсе не был), так теперь еще в «Динамо» сватают другого хавбека «Ботошани» — Каталина Голофку.

Как пишет fanatik.ro после недавнего контрольного матча «Динамо» — «Ботошани» (1:1) представители украинского клуба интересовались как Морутаном, так и Голофкой. Об этом заявил президент «Ботошани».

«Это правда. Морутан и Голофка хорошо проявили себя в матче с «Динамо», и после окончания поединка мы обменивались впечатлениями с представителями украинского клуба от игры этих футболистов. Но переговоров по данному поводу пока нет — в «Динамо» просто хотели узнать побольше о Морутане и Голофке», — приводит издание слова президента «Ботошани».