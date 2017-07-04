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Севидов на два года продлил контракт с Мариуполем

Наставник доволен условиями работы и финансовой стабильностью

  • 04.07.2017 08:18
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Главный тренер «Мариуполя» (бывший «Ильичевец») Александр Севидов, который по итогам прошлого сезона вывел эту команду в Премьер-лигу, подписал со своим клубом новый контракт.

Об этом сообщил сам 47-летний специалист. Новое соглашения Севидова с «Мариуполем» рассчитано на два года.

«В «Мариуполе» мне работается комфортно, потому что в клубе есть финансовая стабильность и созданы все условия для нормальной работы — выходи и добивайся результата. И буквально на днях я продлил контракт с «Мариуполем» на два года, до лета 2019-го».

Источник — Сегодня Спорт

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