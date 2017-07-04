Сегодня Ребров будет представлен в качестве тренера Аль-Ахли

Экс-тренер «Динамо», а ныне наставник саудовского «Аль-Ахли» Сергей Ребров прибыл в Джидду, где будет представлен новым тренером клуба.
В аэропорту Реброва встречал вице-президент клуба и местный пресс-атташе.
В 18:00 по киевскому времени состоится пресс-конференция с участием украинского тренера.
Ранее сообщалось, что зарплата Реброва составит около €2,4 миллиона в год.
Источник — Sport.ua
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