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Сегодня Ребров будет представлен в качестве тренера Аль-Ахли

Украинец уже прибыл в Джидду

  • 04.07.2017 08:15
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Аль-Ахли
© Аль-Ахли

Экс-тренер «Динамо», а ныне наставник саудовского «Аль-Ахли» Сергей Ребров прибыл в Джидду, где будет представлен новым тренером клуба.

В аэропорту Реброва встречал вице-президент клуба и местный пресс-атташе.

В 18:00 по киевскому времени состоится пресс-конференция с участием украинского тренера.

Ранее сообщалось, что зарплата Реброва составит около €2,4 миллиона в год.

Источник — Sport.ua

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