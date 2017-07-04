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ОФИЦИАЛЬНО: Наполи подписал Адама Унаса

Вингер «Бордо» продолжит карьеру в Италии

  • 04.07.2017 08:09
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Футбольный клуб Наполи на своем официальном сайте объявил о трансфере вингера Бордо Адама Унаса.

20-летний алжиро-француз подписал с партенопейским клубом контракт до 30 июня 2022 года. Сумма сделки составила 10 млн евро, не считая возможных бонусов.

В минувшем сезоне Унас провел 30 матчей за Бордо, отметившись четыремя голами и тремя голевыми передачами.

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