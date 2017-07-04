ОФИЦИАЛЬНО: Наполи подписал Адама Унаса

Футбольный клуб Наполи на своем официальном сайте объявил о трансфере вингера Бордо Адама Унаса.
20-летний алжиро-француз подписал с партенопейским клубом контракт до 30 июня 2022 года. Сумма сделки составила 10 млн евро, не считая возможных бонусов.
В минувшем сезоне Унас провел 30 матчей за Бордо, отметившись четыремя голами и тремя голевыми передачами.
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