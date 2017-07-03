Александр СЕВИДОВ: «Шахтер сегодня объективно сильнее всех в Украине»

точно также как порошенко рошен продает

Это реально круто! И вселяет оптимизм!ЗЫНе бразилами едиными...

В окончание сегодняшнего теннисного дня отмечу, что наша юная надежда Марта Костюк вышла в третий...

Я так понял шо по теме у тебя сказать нечего. А если хочется итриг то освежи в памяти последний р...

На ЧМ по футболу в Россию приедут миллионы фанатов со всего мира, а вероятность встретить русског...

Я скажу даже больше, в гавне ЧМ проводить.