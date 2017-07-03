Александр СЕВИДОВ: «Шахтер сегодня объективно сильнее всех в Украине»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в следующем сезоне.
— В прошлом сезоне интрига в чемпионской гонке умерла задолго до финиша. Как по-вашему, в новом чемпионате «Динамо» сможет навязать «Шахтеру» более серьезную борьбу?
— На мой взгляд, «Шахтер» на сегодня объективно сильнее всех в Украине, команда не теряет лидеров, а следовательно, не теряет сыгранности, в то время как в «Динамо» снова перестройка. Конечно, в футболе иногда что-то происходит не благодаря, а вопреки. Но, честно говоря, я не знаю, что должно произойти, чтобы «горняки» в предстоящем сезоне упустили чемпионство. Не хочу обидеть этим утверждением ни «Динамо», которое считаю великим клубом, ни многотысячную армию их болельщиков, но, повторюсь, «Шахтер» сегодня объективно сильнее. Но при этом «горняки» более всех заинтересованы в сильном «Динамо», чтобы не расслабляться и быть в тонусе на протяжении всего сезона.
Источник — Сегодня Спорт
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