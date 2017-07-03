Игорь СУРКИС: «Такое достижение можно лишь повторить»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил команду U-15 с победой в чемпионате Украины, а также отметил успехи юных футболистов других возрастов.

«Игрокам, тренерам, руководству футбольной школы «Динамо» им.В.Лобановского

Дорогие друзья!

Сегодня юношеская команда нашего клуба, собранная из игроков до 15-ти лет, стала чемпионом Украины. Перед этим чемпионские медали завоевали команды 14-летних, 16-летних, 17-летних, 19-летних и 21-летних динамовцев! Таким образом, динамовская молодежь установила абсолютное достижение, которое уже нельзя превзойти, а можно лишь повторить, выиграв всеукраинские соревнования во всех возрастных группах!

Искренне поздравляю с этим успехом юных футболистов, а также Александра Ищенко, старшего тренера детско-юношеской футбольной школы «Динамо» имени Валерия Лобановского, тренеров Виталия Косовского (U-14), Александра Сытника (U-15), Андрея Анненкова (U-16 ), Алексея Дроценко (U-17), Юрия Мороза (U-19), Унаи Мельгосу (U-21). Именно благодаря упорному творческому труду наставников и их воспитанников стал возможным этот беспрецедентный успех.

Полное доминирование киевского «Динамо» в нынешних турнирах ДЮФЛ лишний раз показало верность выбранного клубом курса на воспитание качественной футбольной смены из числа наиболее способных учеников динамовской школы. Эффективность футбольной вертикали киевского «Динамо» от команды молодых мальчиков к игрокам, готовых пополнить главную команду клуба, подтвердило также успешное выступление команды 19-летних футболистов в групповом турнире Юношеской лиги УЕФА.

Фундамент этих успехов закладывался не один день. Ежегодно совершенствуется материально-техническая база ДЮФШ «Динамо». В эксплуатацию вводятся новые футбольные поля, улучшаются условия, в которых живут, учатся и тренируются юные динамовцы. И пусть далеко не каждый из них станет впоследствии профессиональным футболистом, но школа «Динамо» навсегда привьет им привычку к дисциплине, добросовестному труду и самосовершенствованию.

Наша детско-юношеская футбольная школа работает не только на ФК «Динамо» (Киев). Ее воспитанники уже не один десяток лет входят в основы различных сборных команд Украины и защищают честь нашего государства в официальных международных соревнованиях. Уверен, что так будет и впредь.

Ведь залог наших с вами побед - это стратегия клуба, направленная на воспитание собственной качественной футбольной смены. Она и впредь будет оставаться среди главных приоритетов развития легендарного коллектива. Ее реализации не помешают ни рукотворные препятствия отдельных недобросовестных чиновников, ни шумные пропагандистские кампании наших ярых «доброжелателей».

Клуб всегда будет находить необходимые материальные ресурсы для полноценной работы своей футбольной школы. Киевское «Динамо» - это достояние всего украинского футбола. Его легендарная история насчитывает уже более 90 лет. Задача будущих поколений динамовцев - приумножать славные традиции столичного бренда. А нынешние победы в юношеских соревнованиях являются лишь началом тернистого пути к футбольным победам на самом высоком уровне во славу Украины!

Игорь Суркис,

президент ФК «Динамо» (Киев)»