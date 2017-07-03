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Микола МАТВІЄНКО: «Мав кілька варіантів продовження кар’єри»

Український захисник розповів, чому обрав полтавську «Ворсклу»

  • 03.07.2017 23:00
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ФК Ворскла. Николай Матвиенко
© ФК Ворскла. Николай Матвиенко

Захисник Микола Матвієнко після підписання угоди з «Ворсклою» дав короткий коментар журналістові прес-служби.

Про свій перехід

«Навіть важко пояснити, було багато нюансів. Мав кілька варіантів продовження кар’єри. Але спільно із «Шахтарем» вирішив, що «Ворскла» буде найкращим розвитком для мене. Тут і тренери збірної України будуть звертати на мене більше уваги. Тому і прийняли таке рішення».

Про адаптацію

«Я був в оренді в «Карпатах», знаю, що це таке. Тут мене усі прийняли добре, хлопці мене добре знали, як і я багатьох, навіть якщо і заочно. Все добре, тренуюся, готуюся. Дуже хочу, щоб я допоміг «Ворсклі», а «Ворскла» - мені».

Источник — ФК Ворскла

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